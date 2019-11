Australia, in fiamme 370mila ettari di terra nel New South Wales

Australia, è emergenza incendi. Un numero “senza precedenti” di incendi boschivi minaccia ampie aree del New South Wales e del Queensland, denunciano le autorità. Nel New South Wales, nel sudest, gli incendi sono più di 90, molti in aree colpite dalla siccità, fa sapere il Rural Fire Service (Rfs). Le fiamme sono alimentate da raffiche di vento. Le autorità parlano di “diverse case” distrutte e ci sarebbero persone intrappolate. I soccorritori non riuscirebbero a raggiungerle.

Il commissario dell’Rsf, Shane Fitzsimmons, ha parlato di vittime, ma non ha fornito alcun dettaglio. “Siamo in un territorio inesplorato – ha detto – Non abbiamo mai visto così tanti incendi contemporaneamente a livello di emergenza”. “Sono in fiamme 370mila ettari di terra nel New South Wales”, ha precisato parlando con i giornalisti a Sidney. L’allerta è massima per 15 incendi e più di mille vigili del fuoco sono al lavoro per tentare di domare le fiamme con l’ausilio di 250 mezzi e 20 mezzi aerei. Nel Queensland, nel nordest, gli incendi sono più di 50.