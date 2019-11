Batteri nella crema idratante per bambini: ecco il marchio e lotto richiamato

Mixa,un marchio di cosmetici specializzata nella cura per il corpo e la pelle di LaSCAD, la Società appartenente al gruppo L’Oréal 1, ha comunicato il ritiro dal mercato della crema idratante per neonati “Mixa bebè” nel formato tubo da 100 ml a causa di un rischio microbiologico.

Nello specifico si tratta del lotto 22S803, arricchito con olio di mandorle dolci, burro di karité e vitamina E in vendita da agosto 2019, quindi potrebbe essere già finito nelle nostre case (codice a barre 3 058 325 050 054) commercializzato anche via internet su negozi come Amazon. La crema idratante incriminata è quella per pelli sensibili.

Al suo interno, è stata rilevata la presenza di un batterio patogeno che può sviluppare infezioni, in particolare in soggetti immunocompromessi e quelli con fibrosi cistica. La società Mixa, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, specifica che il numero di lotto si trova sulla saldatura dei suoi tubi di crema.

Se avete acquistato questo prodotto controllate il lotto e se coincide con quello oggetto di richiamo evitate di consumarlo e riportarlo presso il punto vendita per ottenere un cambio o un rimborso. Per ulteriori informazioni, i consumatori possono contattare il numero verde 0.800.74.65.70. È gratuito ed è disponibile 7 giorni su 7 tra le 8h e le 20h.