Bolsonaro attacca Leonardo DiCaprio per incendi in Amazzonia: “Ha finanziato Ong che hanno bruciato la foresta

Il Presidente brasiliano Bolsonaro attacca Leonardo DiCaprio: “Attraverso le donazioni ha finanziato Ong che hanno bruciato la foresta”.

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, affrontando il tema degli incendi in Amazzonia, torna a puntare il dito contro le Ong e stavolta tira in ballo anche l’attore e ambientalista Leonardo DiCaprio reo di aver contribuito ai roghi attraverso le sue donazioni alle organizzazioni non governative. “Ha dato soldi per far bruciare la foresta”, sono state le parole di Bolsonaro in una conferenza visibile sul canale Youtube Folha do Brasil. Il presidente non ha però offerto alcuna prova che dimostri l’accusa mossa nei confronti di DiCaprio.

I volontari prima arrestati per gli incendi e poi scarcerati. L’invettiva di Bolsonaro arriva dopo l’arresto e la successiva liberazione di quattro vigili del fuoco volontari che la polizia locale ha accusato di aver appiccato un incendio ad Alter do Chao, nello Stato del Parà, nel settembre scorso per aumentare gli sforzi di raccolta fondi per una Ong internazionale, vendendo foto degli incendi al Wwf. Ma sia la sinistra brasiliana che i Verdi italiani sospettano che la polizia abbia condotto l’indagine per avvalorare la battaglia contro le ong portata avanti dal presidente Bolsonaro. Poche ore prima delle dichiarazioni di Bolsonaro un giudice del Parà ha ordinato la liberazione dei quattro volontari, sottolineando che la loro detenzione non è necessaria.

Tale padre tale figlio. Anche il figlio di Bolsonaro, Eduardo, anche lui politico, ha accusato DiCaprio, scrivendo su Twitter, che l’attore ha donato 300.000 dollari alla “Ong che ha dato fuoco all’Amazzonia” e ha accusato il Wwf di aver pagato 70mila reis (circa 15mila euro) alla Ong per le fotografie della foresta in fiamme. Il Wwf del Brasile ha respinto categoricamente le accuse e ha pubblicato un video su Twitter, scrivendo: “Che cos’è la verità o la menzogna? E cosa c’entra Leonardo DiCaprio con tutto questo? Il video riassume ciò che vuoi e devi sapere al riguardo”. Ad agosto – mentre enormi incendi hanno attraversato la regione amazzonica innescando una crisi internazionale – DiCaprio ha promesso attraverso la sua fondazione 5 milioni di dollari per proteggere le foreste pluviali del Brasile.