Firenze, accoltellati mentre passeggiavano per strada con il loro cane

Accoltellati da uno sconosciuto mentre passeggiavano per strada con il loro cane. E’ succeso stamattina Firenze, verso le 8.30, nella zona di viale Petrarca, tra via Aleardi e viale Pucci. Le vittime dono una donna e un uomo. Lei, di 39 anni, è stata ricoverata in gravi condizioni e dovrebbe essere sottoposta a intervento chiurgico. Lui ha riportato ferite lievi ed è già stato dimesso.

Secondo quanto riferito dalla polizia, l’aggressore, un uomo, avrebbe colpito con alcuni fendenti la coppia e il loro cane. Dopo l’aggressione , l’uomo si è dato alla fuga ma, grazie a un testimone, le forze dell’ordine lo hanno riconosciuto e fermato. La donna è stata trasportata all’ospedale di Torregalli in codice rosso.

Il fermato è un 54enne italiano. Da quanto appreso, la coppia ferita e il presunto aggressore si conoscevano. La strada dove è avvenuta l’aggressione, viale Aleardi, e’ nell’Oltrarno fiorentino, a ridosso del centro storico.