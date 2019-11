Google lancia conti correnti online

Google si appresta a entrare nel mondo dei servizi finanziari, offrendo conti correnti online. Il colosso di Mountain View sta lavorando a un progetto chiamato “Cache”, appoggiandosi al gruppo bancario Citigroup. Il lancio è atteso per il prossimo anno. Come riporta il Wall Street Journal, che ha dato per primo la notizia, Google diventa così l’ultimo colosso della Silicon Valley in ordine di tempo ad affacciarsi ai servizi finanziari.

Apple ha infatti introdotto una carta di credito. Amazon ha avuto contatti con le banche per offrire conti correnti, mentre Facebook sta lavorando a Libra, una criptovaluta con la quale spera di poter rivoluzionare i pagamenti.

“Il nostro approccio sarà di collaborare profondamente con le banche e il sistema finanziario”, ha dichiarato al Wsj Caesar Sengupta, direttore generale e vicepresidente di Google Pay. Il servizio Google Pay da parte del motore di ricerca è già popolare in Paesi come l’India, dove ha oltre 67 milioni di utenti mensili e viene utilizzato per pagare di tutto, dai generi alimentari alle corse su Uber. Secondo Reuters, restano le preoccupazioni su come le grandi compagnie tecnologiche utilizzeranno la loro enorme influenza digitale in altre aree nevralgiche per le infrastrutture economiche.