Il verde urbano allunga la vita e riduce il rischio di morte in eta’ precoce

Parchi pubblici e verde urbano migliorano la qualità della vita e ci difendono dall’inquinamento atmosferico, oltre a ridurre il rischio di morte in eta’ precoce. E’ quanto emerge dalla revisione di diversi studi gia’ pubblicati sull’argomento che hanno coinvolto nel complesso 7 paesi tra cui l’Italia.

Il lavoro e’ stato condotto da esperti del Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), in collaborazione con la Colorado State University e con l’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS), e pubblicato sulla rivista The Lancet Planetary Health. Diversi studi hanno gia’ dimostrato lo stretto legame tra il verde urbano e piu’ in generale il contatto con la natura e la buona salute. Ma questo lavoro e’ andato a vedere l’impatto reale del verde urbano sulla salute, confrontando la densita’ di verde nelle zone di residenza e il tasso di mortalita’ precoce per ciascuna delle zone considerate.

E’ emerso che un incremento del verde intorno alle case e’ associato in modo significativo con ridotta mortalita’ precoce. In particolare lo studio fornisce una stima dell’effetto protettivo del verde: si ha una riduzione del 4% della mortalita’ prematura per ogni incremento del tasso di vegetazione di 0,1 (misurato con un indice specifico) entro 500 metri dalla zona di residenza.

“Questa e’ ad oggi la sintesi piu’ ampia e completa sulla connessione tra spazi verdi e mortalita’ prematura”, riferisce David Rojas del ISGlobal e della Colorado State University e autore principale del lavoro. “I risultati supportano l’importanza di interventi e politiche per aumentare gli spazi verdi come strategia per migliorare la salute pubblica” – aggiunge. Inoltre lo studio “fornisce importanti informazioni che possono gia’ essere usate per futuri studi sull’impatto del verde sulla salute”, rileva Rojas.

Al momento gli epidemiologi stanno lavorando per ottenere le stime di quante vite si potrebbero risparmiare in determinate citta’ ove fossero attuate politiche volte ad incrementare il verde urbano.