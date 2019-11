In arrivo gelo artico e neve a bassa quota, temperature giù di 15 gradi

Con la fine di novembre se ne vanno anche le temperature piuttosto miti che ci hanno accompagnato in questo autunno anomalo. Secondo le previsioni de ilmeteo.it infatti, è in arrivo il gelo artico: «L’irruzione di aria di matrice polare artica attraverso la Scandinavia e poi l’Europa Centrale punterà al Meditterraneo gettandosi contro le nostre regioni attraverso la Porta della Bora tra Martedì 3 e Mercoledì 4 fino a Giovedì 5 Dicembre. Non ci sono dubbi sul calo termico da Nord a Sud fino a 15 gradi in meno nei giorni successivi.

Per quanto riguarda il resto del mese invece le incertezze aumentano: la tendenza vede comunque un ritorno dell’ANTICICLONE che garantirebbe giornate più stabili e soleggiate su buona parte del Paese.

Ma non è finita qui. Intorno al 10 del mese si ipotizza un vero e proprio blitz dall’Artico che farà calare ulteriormente le temperature e potrebbe portare la neve fino a quote molto basse, in particolare al Nord Ovest e poi sulle regioni adriatiche.

