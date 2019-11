Influenza: Aifa, è bene vaccinarsi ma attenzione alle fake news

Attenzione ai malanni di stagione e combatti con noi contro le fake news. Sui vaccini segui le indicazioni di AIFA, Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità. Lo afferma l’Aifa in un post su Facebook.

È in corso, come ogni anno, la campagna informativa antinfluenzale.

Le principali raccomandazioni per proteggere se stessi e gli altri dall’influenza e dalle sue conseguenze sono, oltre a vaccinarsi, lavare di frequente e accuratamente le mani, utilizzare un fazzoletto quando si starnutisce o tossisce per limitare la diffusione del virus, arieggiare spesso gli ambienti chiusi. Inoltre, non ricorrere agli antibiotici in caso di influenza.

La vaccinazione è raccomandata e gratuita per le fasce della popolazione più a rischio (l’elenco è disponibile sul sito del Ministero della salute: “Vaccinazione contro l’influenza“, ma tutti i cittadini possono decidere di farla acquistando il vaccino antinfluenzale in farmacia.

La composizione di tutti i vaccini influenzali per la stagione 2019-2020 segue le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e del Comitato per i Medicinali per Uso umano (CHMP) dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA). L’elenco dei vaccini autorizzati per la stagione 2019-2020 è disponibile sul sito AIFA.

Infine attenzione alle Fake News! Soprattutto sui social trovano spazio notizie false o parziali che mettono a repentaglio la salute dei cittadini.

Nel caso di dubbi rivolgiti senza esitare al tuo medico e alle Istituzioni che tutelano la salute pubblica: Ministero della Salute, AIFA e Istituto Superiore di Sanità.