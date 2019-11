Litigi in famiglia? attenzione, incidono negativamente sulla salute psicofisica

I rapporti tesi con i familiari possono determinare lo sviluppo o il peggioramento di condizioni croniche come ictus o mal di testa.

Litigare col partner non è per niente piacevole, ma i litigi con i familiari possono avere un impatto ancora più negativo sulla salute psicofisica. È quanto emerge da una nuova ricerca condotta dai ricercatori del Southwestern Medical Center, i cui risultati sono stati pubblicati sulle pagine della rivista specializzata Journal of Family Psychology.

“Nel corso dello studio abbiamo scoperto che il clima motivo familiare può avere un grande impatto sulla salute generale, arrivando persino a determinare lo sviluppo o il peggioramento di condizioni croniche come ictus o mal di testa nel corso di un periodo di 20 anni nell’ambito della mezza età”, spiega Sarah B. Woods, l’autrice principale della ricerca.

Tensioni in famiglia e salute psicofisica

Per svolgere lo studio, i ricercatori hanno utilizzato i dati di 2.802 partecipanti al ‘Midlife Development in the U.S’, un sondaggio che includeva un campione a livello nazionale di adulti dal 1995 al 2014. Sono stati raccolti tre cicli di dati: dal 1995 al 1996, dal 2004 al 2006 e dal 2013 al 2014. I partecipanti al sondaggio hanno risposto a varie domande sulle tensioni in famiglia e sul sostegno ricevuto dai propri parenti e dal partner.

Gli studiosi hanno misurato la salute di queste persone prendendo in considerazione il numero totale di condizioni croniche, come ictus, mal di testa e problemi di stomaco, sperimentate nei 12 mesi precedenti a ciascuno dei tre momenti di raccolta dei dati. Dai risultati ottenuti è emerso che la tensione nelle relazioni familiari era associata da un numero maggiore di condizioni croniche 10 anni dopo, durante il secondo e il terzo ciclo di rilevazioni. Al contrario, non sono emersi effetti significativi delle relazioni di coppia sulla salute. Si tratta di un risultato diverso da quello ottenuto da altre ricerche svolte in passato sul tema e che ha stupito persino gli autori dello studio.