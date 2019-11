Maltempo: emergenza detriti, EBS pronta al recupero del materiale legnoso

In questi giorni di allerta meteo, che la settimana scorsa ha portato all’evacuazione di numerose famiglie tra le province di Napoli e Salerno e che oggi colpisce le regioni di Calabria e Sicilia, le istituzioni nazionali e locali si stanno confrontando sulle misure di prevenzione da attuare per salvaguardare i territori più soggetti a tali emergenze; si è parlato diffusamente di prevenzione degli incendi boschivi, lotta all’inquinamento e dissesto idrogeologico.

“I temi all’ordine del giorno degli incontri istituzionali sono argomenti che sentiamo particolarmente vicini e per questo motivo ci mettiamo sin da subito a disposizione delle autorità locali mettendo le nostre competenze a servizio dei Sindaci sia di Napoli, Luigi De Magistris, che di Salerno, Vincenzo Napoli, ma anche dei Presidenti della Regione Calabria Mario Oliverio e della Regione Sicilia Nello Musumeci, per dare tutto il nostro supporto per la gestione emergenziale di eventuali detriti legnosi” – dichiara Simone Tonon, Presidente dell’Associazione EBS.

EBS come parte attiva nel processo di prevenzione garantirebbe competenza, tecnologie ed esperienza per contribuire al superamento – nel minor tempo possibile – della situazione emergenziale, nel pieno rispetto dei requisiti normativi e dei principi dell’economia circolare. Questo consentirebbe la corretta gestione del materiale in eccesso da destinarsi alla produzione di energia pulita e rinnovabile.

“Siamo quindi pronti ad affiancare le Istituzioni per promuovere un’azione di recupero del materiale legnoso per evitare lo spreco di risorse preziose e per non incorrere in molteplici rischi tra cui quelli idrogeologici o ambientali. In questo modo si tutelerebbe anche l’incolumità pubblica messa a repentaglio dalla presenza di materiale non gestito adeguatamente con conseguenti smottamenti ed esondazioni causate dalle occlusioni dei canali” – aggiunge Tonon.

“La programmazione di attività di prevenzione forestale è importantissima nonché efficace e poco onerosa. Per tale motivo – conclude Tonon – ribadiamo la nostra disponibilità al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Sergio Costa, e al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Teresa Bellanova, per supportare le Istituzioni nel pianificare al meglio le azioni da porre in essere per una corretta gestione e manutenzione del patrimonio boschivo nazionale.”