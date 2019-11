Obesità e anoressia: legate a carenza dell’ormone del buonumore

Anoressia e obesità potrebbero portare a deficit di un tranquillante “naturale” detto anche del buonumore “l’Allopregnanolone”, che influisce sulla depressione e ansia. E’ quanto emerge da uno studio condotto da Graziano Pinna dell’Università dell’Illinois e pubblicato sulla rivista Neuropsychopharmacology.

L’allopregnanolone è un derivato dell’ormone femminile progesterone; generalmente produce un umore positivo e sensazioni di benessere. Ricerche precedenti, spiega Pinna all’ANSA, hanno collegato i bassi livelli di allo a rischio di depressione e ansia. Inoltre, questi disturbi dell’umore sono comuni nelle persone che soffrono di anoressia (oltre metà delle donne con anoressia nervosa ne soffre) e obesità (il 43% degli obesi soffre di depressione).

Il gruppo di Pinna ha coinvolto 12 donne con anoressia nervosa, 12 donne di peso normale e 12 donne obese. Nessuna delle donne aveva ricevuto una diagnosi di depressione o preso antidepressivi precedentemente. Tutte sono state sottoposte a un prelievo di sangue e a questionari per valutare la presenza di disturbi d’ansia e depressivi. I ricercatori hanno trovato che nelle donne con anoressia i livelli di allo nel sangue erano il 50% inferiori rispetto a quelli misurati nel sangue di donne di peso normale; e le donne obese presentavano livelli di allo di circa il 60% inferiori rispetto alle donne di peso normale. Invece la concentrazione di progesterone era normale in tutte le partecipanti, segno che in caso di anoressia e obesità va ‘in tilt’ il sistema che trasforma il progesterone in allo.

Infine, gli esperti hanno visto che più era bassa la concentrazione di allo, più le donne anoressiche e obese soffrivano di depressione e ansia.

Molecole che aumentano la produzione di allo potrebbero divenire antidepressivi alternativi rispetto a quelli oggi in uso (che non funzionano in circa la metà dei pazienti), sostiene Pinna.