Olanda, diversi accoltellati in via dello shopping a L’Aia

All’Aja almeno tre persone sono state ferite a coltellate. Lo riferiscono fonti della polizia. I soccorsi sono sul posto, ha aggiunto la polizia olandese in una nota.

L’aggressione è avvenuta nella via dello shopping, Grote Marktstraat, nel negozio Hudson’s Bay, affollato per il Black friday. La polizia ha dichiarato di essere alla ricerca di un uomo in fuga, tra i 45 e i 50 anni, con una giacca nera, una sciarpa e una tuta grigia.

Numerose ambulanze sono arrivate nella zona, lo riferisce il De Telegraaf che pubblica le foto dell’area, completamente isolata con il nastro dalla polizia. A causa del Black Friday, molte persone si trovano ancora nella via dello shopping e si sono accalcate al di là del nastro. Ancora non è chiara la dinamica dei fatti.