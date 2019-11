Vince due volte in un anno lotteria milionaria

Record assoluto per Rolf Rhodes che in un anno ha vinto due volte la stessa lotteria nello stato del Massachusetts. Decisivo un biglietto comprato in una stazione di benzina a cinquanta chilometri da Boston.

Lo hanno soprannominato il Mister Fortuna degli Stati Uniti e non è un caso. Rolf Rhodes è entrato nel guinnes dei primati vincendo per due volte, nel giro di un anno, la lotteria del Massachusetts. Un milione di dollari il premio conquistato grazie a un biglietto comprato in una stazione di servizio a cinquanta chilometri da Boston.

Aveva vinto 650mila dollari lo scorso anno. La possibilità di essere estratto era di uno su 1,6 milioni ma Rhodes l’ha centrata in pieno vincendo così una cifra anche superiore a quella del maggio scorso quando aveva intascato 650mila dollari tutti insieme rinunciando all’opzione di intascare 50mila dollari per venti anni.