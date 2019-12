Dieta delle carote, ecco come perdere peso e dimagrire in fretta

La dieta delle carote aiuta a perdere peso e dimagrire in fretta sfruttando appieno le proprietà della carote.

La carota si configura come vera e propria miniera di minerali: ferro, calcio, magnesio, rame, zinco. Ma non solo: la carota apporta pro-vitamina A (carotenoidi), vitamina B e C; tra tutti i vegetali rappresenta la fonte più ricca di beta-carotene, trasformato in vitamina A dall’organismo in caso di bisogno. Basti pensare, infatti, che 200-300 grammi di carote apportano una quantità di beta-carotene pari a circa 5-10 volte il fabbisogno giornaliero raccomandato (20-25 mg a fronte di un fabbisogno stimato in 2-4 mg/die).

LA DIETA DELLA CAROTA: DIETA DIMAGRANTE

LUNEDÌ

Colazione: tè o caffè con latte (anche di soia) + una fetta biscottata integrale con un cucchiaino di marmellata dietetica light

Spuntino a metà mattina: un succo di carota (lo trovi nei negozi biologici come Naturasì) + due biscotti integrali

Pranzo: insalata di lattuga, pomodoro, carota grattata e mais, condita con poco olio, limone e poco sale + 200 grammi di petto di pollo alla piastra

Merenda: uno yogurt magro naturale + una fetta biscottata integrale

Cena: vellutata di carota e zucca (la trovi già pronta al supermercato anche surgelata) condita con un goccio d’ olio e un pizzico di sale + un uovo strapazzato cotto con poco olio

MARTEDÌ

Spuntino a metà mattina: 2 carote crude pulite + una fetta biscottata integrale

Pranzo: vellutata di carota e zucca (la trovi già pronta al supermercato anche surgelata) condita con un goccio d’ olio e un pizzico di sale + 200 grammi di fettine di manzo o vitello alla piastra

Merenda: una mela + 2 biscotti integrali

Cena: cavolfiore bollito, condito con succo di limone, poco olio d’ oliva e poco sale + una sogliola al forno condita con erbe aromatiche a piacere e poco olio

MERCOLEDÌ

Spuntino a metà mattina: un succo di carota (lo trovi nei negozi biologici come Naturasì) + due biscotti integrali

Pranzo: 60 grammi di riso bianco con contorno di carote bollite tagliate a fettine, condite con poco olio e poco sale + una fetta di pesce spada alla piastra + uno yogurt magro

Merenda: una mela + 2 biscotti integrali

Cena: insalata di lattuga, pomodoro, carota grattata e mais, condita con poco olio, limone e poco sale + formaggio fresco (una mozzarella o una ricotta)

GIOVEDÌ

Colazione: tè o caffè con latte (anche di soia) + uno yogurt magro con cereali integrali

Spuntino a metà mattina: 2 carote crude pulite + una fetta biscottata integrale

Pranzo: vellutata di carota e zucca (la trovi già pronta al supermercato anche surgelata) condita con un goccio d’ olio e un pizzico di sale + un hamburger di carne magra alla piastra + insalata di lattuga a piacere

Merenda: uno yogurt magro + una fetta biscottata integrale

Cena: verdure miste surgelate con carote cotte in padella con poco olio + 200 grammi di petto di pollo alla piastra + una mela

VENERDÌ

Colazione: tè o caffè con latte (anche di soia) + uno yogurt magro con cereali integrali

Spuntino a metà mattina: un succo di carota (lo trovi nei negozi biologici come Naturasì) + due biscotti integrali

Pranzo: 100 grammi di lenticchie stufate con carote, sedano, porro e cipolla + insalata di lattuga, pomodoro, carota grattata e mais, condita con poco olio, limone e poco sale

Merenda: una mela + 2 biscotti integrali

Cena: verdure miste surgelate con carote cotte in padella con poco olio + 200 grammi di vitello o manzo alla piastra + una mela

SABATO

Colazione: tè o caffè con latte (anche di soia) + una fetta biscottata integrale con un cucchiaino di marmellata dietetica light

Spuntino a metà mattina: 2 carote crude pulite + una fetta biscottata integrale

Pranzo: insalata di lattuga, pomodoro, carota grattata e mais, condita con poco olio, limone e poco sale + un branzino al forno condito con spezie a piacere e poco olio

Merenda: uno yogurt magro naturale + una fetta biscottata integrale

Cena: vellutata di carota e zucca (la trovi già pronta al supermercato anche surgelata) condita con un goccio d’ olio e un pizzico di sale + un uovo strapazzato cotto con poco olio

DOMENICA

Colazione: tè o caffè con latte (anche di soia) + una fetta biscottata integrale con un cucchiaino di marmellata dietetica light

Spuntino a metà mattina: un succo di carota (lo trovi nei negozi biologici come Naturasì) + due biscotti integrali

Pranzo: verdure alla piastra a piacere (come melanzane, zucchine e peperoni) condite con poco olio e poco sale + 60 grammi di riso bianco + una mela

Merenda: uno yogurt magro naturale + una fetta biscottata integrale

Cena: formaggio fresco (una mozzarella o una ricotta) + verdure miste surgelate con carote in padella con poco olio + una mela.

Controindicazioni

Consumare le carote in quantità moderate non comporta nessun effetto collaterale o controindicazione, e addirittura l’inserimento nella dieta dovrebbe avvenire già dallo svezzamento, per incrementare i benefici sull’organismo.

Un consumo eccessivo di carote (oltre i 500 grammi al giorno, secondo i medici) potrebbe però favorire la carotenosi, ovvero un assorbimento di betacarotene che potrebbe far colorare la pelle di un tono giallastro