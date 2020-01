Florida, allarme iguane che cadono da alberi

In Florida a causa dell’anomalo fronte freddo, il National Weather Service di Miami ha emesso un’allerta per la caduta delle iguane dagli alberi nella notte. Le minime nella notte sono scese a pochi gradi sopra lo zero, e le iguane essendo animali a sangue freddo vanno in letargo e si irrigidiscono con temperature del genere: possono quindi cadere dagli alberi, pur se non sono morte.

“Non è qualcosa su cui solitamente facciamo previsioni, ma non sorprendetevi se vedete le iguane cadere dagli alberi stanotte mentre le minime scendono a poco sopra lo zero”, ha scritto su Twitter il National Weather Service. Ron Magill, direttore delle comunicazioni allo Zoo di Miami, ha spiegato che “la temperatura a cui le iguane iniziano ad andare in uno stato dormiente dipende molto dalle loro dimensioni. In generale, più grande è l’iguana, più e’ in grado di tollerare temperature basse per periodi più lunghi”.