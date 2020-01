La polmonite cinese fa paura, aumentano morti e contagiati

In Cina si aggrava il bilancio del contagio dal virus che causa una forma di polmonite. Tre le vittime, 200 i contagiati, casi anche in altri paesi, timori per oltre 1700 ammalati. Focolaio a Wuhan, città di 11 milioni di abitanti. E il capodanno cinese che sta spostando milioni di persone dietro la Grande Muraglia.

Zhong Nanshan, esperto della Commissione della salute pubblica del governo di Pechino cinese, ha confermato che il misterioso virus simile alla Sars, che si sta diffondendo in Cina, è trasmissibile da persona a persona. L’origine del virus sembra essere stata individuata in un mercato del pesce a Wuhan, ma secondo Zhong, intervistato da Cctv, anche coloro che non hanno visitato la città cinese possono aver contratto il virus, simile a quella Sars che tra il 2002 e il 2003 fece almeno 650 morti in Cina e a Hong Kong.

Di fronte all’emergenza sanitaria il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto «sforzi risoluti» contro la diffusione del nuovo coronavirus. Facendo il punto della situazione Xi, segretario generale del Partito comunista cinese e a capo della Commissione militare centrale, ha sottolineato come «priorità» la sicurezza e la salute della popolazione, invitando a migliorare la comunicazione e il coordinamento con l’Organizzazione mondiale della Sanità e Paesi come Hong Kong, Macao e Taiwan per unire gli sforzi nel frenare la diffusione del virus. In questi giorni anche operatori sanitari che hanno curato pazienti sono stati contagiati dal nuovo virus.