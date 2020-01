NaturaSi richiama ceci per allergeni non dichiarati in etichetta

NaturaSi ha diffuso il richiamo per i ceci Ecor per la presenza di soia e senape non dichiarate in etichetta. Il prodotto interessato è venduto in busta con scadenza 15-07-2021. I legumi richiamati sono stati prodotti da EcorNaturaSì SpA con sede dello stabilimento alla via L. De Besi 20/C Verona (VR).

A scopo precauzionale si raccomanda ai consumatori ALLERGICI ALLA SOIA E ALLA SENAPE di controllare il prodotto acquistato e le scorte in casa e se appartenente alla scadenza richiamata, di NON CONSUMARLO e di riportarlo al proprio negoziante che provvederà a sostituirlo o rimborsarlo oltre che a chiarire eventuali dubbi.