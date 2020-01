Whatsapp in tilt, impossibile inviare messaggi vocali e foto

Whatsapp è di nuovo in tilt. Migliaia di persone nel panico da questo pomeriggio: gli utenti di Whatsapp in questi minuti stanno avendo difficoltà ad inviare foto e messaggi.

Secondo le segnalazioni, la panne sta colpendo principalmente l’Europa centrale e occidentale.

I guasti sono stati segnalati anche in tutto il mondo sui social network. Il servizio di whatsapp, utilizzato da oltre un miliardo di persone in 180 Paesi, sta ora funzionando a singhiozzo, secondo le segnalazioni degli utenti, un po’ in tutto il mondo.

Nessuna nota ufficiale è apparsa sul sito della compagnia. Una mappa del mondo in diretta su “allestault.de” ha mostrato temporaneamente che gli utenti dell’Europa centrale e occidentale e in alcuni paesi arabi dovrebbero essere particolarmente colpiti.

Il problema sembra riguardare soprattutto l’Italia e l’Europa: su downdetctor.com, piattaforma utilizzata dagli utenti per trovare risposte quando un servizio o un’app non funziona, sono già centinaia le segnalazioni. Leggendo i commenti, il malfunzionamento è lo stesso per tutti: non si riesce a inviare immagini, note vocali, video ed emoji. Per il momento il down sembra riguardare solamente WhatsApp e non le altre applicazioni di Facebook. Non si conosce il perché WhatsApp non funziona, ma molto probabilmente la colpa è dei server dell’applicazione. Continueremo a monitorare la situazione e nelle prossime ore ne sapremo sicuramente di più.

Non è la prima volta che la più importante app di messaggistica registra un blackout