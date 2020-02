Antartide, è allarme per il caldo record: temperature oltre i 18 gradi

Picco di caldo in Antartide, dove è stata registrata la temperatura record di 18,3 gradi centigradi, la più alta di sempre nel continente. Superato il precedente primato di 17,5 gradi risalente al marzo 2015. Il rilevamento è stato effettuato dalla stazione di ricerca argentina di Esperanza. Come ha sottolineato Claire Nullis, dell’Organizzazione mondiale meteorologica (Wmo), non si tratta di “un dato che normalmente si assocerebbe all’Antartide neanche in estate”.

Greenpeace: la regione si sta riscaldando insieme al resto del Pianeta

“Le temperature record registrate in queste ore in Antartide sono davvero scioccanti, ma purtroppo non ci sorprendono, dal momento che questa regione si sta riscaldando insieme al resto del Pianeta” commenta Frida Bengtsson, a capo di una spedizione scientifica di Greenpeace in corso nell’Oceano Antartico.

“Per proteggere l’Antartide e altri ecosistemi unici come questo – aggiunge Bengtsson – dobbiamo smettere di bruciare combustibili fossili e sottoscrivere un nuovo trattato globale che permetta di tutelare almeno il 30 per cento dei nostri oceani dagli impatti delle attività umane”.