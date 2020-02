Arrestato l’assasino della donna uccisa a Ossi

È stato catturato durante la notte appena trascorsa l’omicida della donna accoltellata ieri in un bar di Sorso. A ucciderla, dopo un violento litigio in un bar, a cui avrebbero assistito anche i due figli della donna, sarebbe stato l’ex compagno, che in passato aveva già usato violenza sulla 41enne e aveva il divieto di avvicinarsi alla vittima. L’uomo è stato fermato dai carabinieri.

La cattura dell’assassino da parte dei carabinieri è avvenuta a Sassari, in un parcheggio, dopo che l’uomo era stato avvistato in un bar di Usini, vicino ad Ossi. L’uomo aveva avuto già un’interdizione ad avvicinarsi alla vittima. Si chiama Francesco Baingio Douglas Fadda, sassarese di 41 anni, con precedenti di polizia per truffa e altro. La vittima è una donna ungherese, Zdenka Krejikova, con la quale il Fadda aveva una burrascosa relazione sentimentale.

Secondo le indagini, la donna è stata accoltellata in un bar di Sorso al culmine di un litigio. Prima che i carabinieri intervenissero su segnalazione di alcuni testimoni, l’uomo è scappato in compagnia della sua vittima e dei due figli.

L’uomo si sarebbe presentato a casa di un amico, avrebbe suonato il campanello e non ricevendo risposta avrebbe sfondato il portone di ingresso. Dopo essere salito per la prima rampa di scale ha abbandonato la donna, in gravissime condizioni nel salone dell’appartamento in cui in quel momento si trovava solo il padre 81enne del suo amico, che non si sarebbe accorto di nulla. Sul posto i sanitari hanno cercato di rianimare la 41enne a bordo dell’ambulanza, ma per lei non c’è stato niente da fare.