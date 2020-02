Bambina Butta 2.100 euro nel water e tira l’acqua

E’ stato un gioco piuttosto caro quello con cui si è dilettata una bambina di due anni di Erba (Como). Approfittando di un momento di distrazione di mamma e papà, la piccola ha infatti afferrato il mazzo di banconote lasciate sul tavolo dai genitori, circa 2.100 euro, e le ha gettate nel water, non dimenticandosi nemmeno di tirare lo sciacquone.

Ai genitori è venuto quasi un colpo, quando non hanno più visto i soldi sul tavolo di casa. Però, hanno capito in fretta quel che poteva essere accaduto con quelle banconote. Nel water non c’era più traccia delle stesse e allora hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Erba, che sono arrivati al loro domicilio con la polizia locale.

Nel pozzetto dello scarico i pompieri hanno così potuto recuperare una somma di 900 euro. Meglio che niente, verrebbe da dire.