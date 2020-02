Coronavirus: Aggravate le condizioni della coppia di cinesi

Si aggravano le condizioni di salute della coppia di turisti cinesi in isolamento dall’ospedale Spallanzani di Roma. Come fa sapere il centro di Malattie Infettive, i medici hanno riscontrato un’insufficienza respiratoria e al momento si trovano ricoverati in prognosi riservata. lo ha reso noto il direttore sanitario dell’Istituto per le malattie infettive Spallanzani, Francesco Vaia, riferendosi alla coppia cinese ricoverata nella struttura e risultata positiva al coronavirus .

“I pazienti sono monitorati in maniera continuativa e sono sottoposti a tutti le cure, anche farmacologiche del caso, compresi farmaci antivirali sperimentali“. “Le attuali condizioni cliniche sono quindi compromesse ma stazionarie, per cui i medici che li hanno in cura si riservano la prognosi“.