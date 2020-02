Coronavirus, nave da crociera Diamond Princess isolata nel porto di Yokohama in Giappone

di Redazione

La nave da crociera Diamond Princess ferma nel porto della città giapponese di Yokohama, posta in quarantena, dopo che a bordo sono stati costatati finora dieci casi di infezione da coronavirus. La nave da crociera appartiene alla società “Princess Cruises”. A far scattare le misure di protezione è stato all’origine un passeggero ottantenne di Hong Kong, risultato sabato positivo al virus. L’uomo si è imbarcato il 20 di gennaio a Yokohama, per poi scendere dalla “Diamond Princess” cinque giorni dopo a Hong Kong. Tra i passeggeri e i membri dell’equipaggio, 120 persone presentano sintomi come tosse e febbre, hanno comunicato le autorità nipponiche.

L’imbarcazione era stata posta in stato di quarantena all’arrivo nel porto di Yokohama, il 4 febbraio, dopo che uno dei passeggeri sbarcati a Hong Kong, a fine gennaio, era stato trovato positivo al coronavirus. Al momento, a bordo sono 20 le persone che hanno contratto il virus. Le autorità sanitarie nipponiche hanno sottoposto ai test 273 dei circa 3.700 passeggeri, oltre che l’equipaggio. Intanto, “l’Unità di Crisi della Farnesina e l’Ambasciata d’Italia a Tokyo, in stretto raccordo con le autorità locali, seguono il caso con la massima attenzione e sono in contatto con i nostri connazionali per prestare ogni possibile assistenza”, ha fatto sapere il ministero degli Esteri.