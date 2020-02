Dennis, la tempesta “potenzialmente mortale” si sta abbattendo sul Regno Unito

La tempesta Dennis che si sta abbattendo in queste ore sul Regno Unito è “potenzialmente mortale” nel Galles del Sud. Si tratta di una depressione esplosiva, approfonditasi con due minimi di pressione ravvicinati a sud dell’Islanda, con valori che sono precipitati fino attorno ai 925 hPa, non lontano dai record storici. La comunicazione, riporta la Bbc online, è giunta dall’Ufficio Meteorologico nazionale sotto forma di un cosiddetto ‘avviso pioggia rosso’, il primo emesso dal 2015. Oltre 300 avvisi di alluvione sono stati emessi in tutto il Paese, inclusi sette ‘gravi’, di cui due in Inghilterra, due nel Galles e tre in Scozia

Sono in corso le ricerche nel sud dell’Inghilterra di una giovane donna che poco dopo la mezzanotte di oggi era stata vista entrare nelle acque della spiaggia di Brighton e della quale non si hanno più notizie. La tempesta Dennis si abbatte in queste ore anche in quella zona e della donna, sui 20 anni, finora non è stata trovata traccia nonostante una vasta ricerca da parte della Guardia Costiera, della polizia e del personale assegnato al pattugliamento della spiaggia, riporta il Guardian.

Circa 14.000 case sono senza elettricità nel nord e ovest della Francia a causa della tempesta ‘Dennis’. “Questo pomeriggio, il vento raggiungerà i 100-110 km orari, con picchi a 120 chilometri l’ora”, ha fatto sapere la prefettura del Morbihan in una nota.