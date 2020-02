Dieta, come bruciare il doppio delle calorie: la regola da osservare prima di colazione

Dieta, chi pratica fitness, all’aperto o in palestra, sa bene quanto sia importante l’attività fisica non solo per il corpo ma anche per la mente, per scaricare le tensioni al lavoro e ritrovare la serenità: i benefici sono innumerevoli, ma fare sport prima di colazione ne comporta alcuni in più come bruciare il doppio delle calorie.

A dirlo sono i risultati di una ricerca condotta da un gruppo di scienziati provenienti da due atenei diversi – più precisamente le Università di Bath e Birmingham – che hanno esaminato per sei settimane 30 uomini obesi o in sovrappeso, dividendoli in tre gruppi. Dieci di essi si sono allenati prima di fare colazione, dieci hanno fatto sport dopo e i restanti non hanno cambiato il proprio stile di vita. I dati raccolti, apparsi sul Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, hanno evidenziato che il primo gruppo è risultato più reattivo all’insulina e capace di bruciare addirittura il doppio della quantità di grasso.

Durante l’esperimento i ricercatori hanno notato che i muscoli dei partecipanti che si sono esercitati a stomaco vuoto erano più sensibili all’insulina rispetto al gruppo che si era esercitato dopo, nonostante fossero identici sia gli esercizi che l’assunzione di cibo. Inoltre è stato riscontrato un positivo aumento delle proteine chiave nel primo gruppo. Dopo il digiuno notturno, il livello di insulina è più basso e questo permette al corpo di consumare più grassi durante l’allenamento

Migliora la salute

“I nostri risultati suggeriscono che cambiare i tempi dei pasti in relazione a quando ci si allena può portare a cambiamenti profondi e positivi per la tua salute generale” ha spiegato il dott. Javier Gonzalez dell’Università di Bath. “Abbiamo scoperto che gli uomini dello studio che si sono esercitati prima di colazione hanno bruciato il doppio della quantità di grassi.