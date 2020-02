Dl Milleproroghe, Legambiente: Si apre una nuova epoca per l’energia in Italia Si apre una nuova epoca per l’energia in Italia: Legambiente saluta con entusiasmo il voto nelle commissioni Affari costituzionali e Bilancio alla Camera sull’emendamento al decreto Milleproroghe che consente, attraverso la creazione di comunità energetiche, la produzione e lo scambio di energia da fonti rinnovabili. “Finalmente sarà possibile produrre e scambiare l’energia pulita – ha commentato

L’emendamento consente lo scambio di energia, per impianti fino a 200kw di potenza, ma è solo l’inizio di un processo che riguarderà ampiamente queste innovazioni. Legambiente chiede ora che si apra subito la discussione in parlamento sul recepimento della Direttiva europea 2018/2001, in modo da rendere possibile innovazioni in forme anche più ampie, che potranno consentire di rilanciare progetti da fonti rinnovabili in tutta Italia che coinvolgano le comunità per trarre vantaggi da impianti eolici, solari, idroelettrici, da biomasse delle scale più adatte a valorizzare le risorse locali e a creare consenso tra i cittadini nella transizione energetica.