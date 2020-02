Ecco come aumentare la melatonina in caso di insonnia

Tutti conosciamo il famoso ormone regolatore del sonno: la melatonina. Molto spesso ci vengono consigliati integratori di melatonina in caso di insonnia o per riprenderci da un jet-lag.

Melatonina e disturbi del sonno

I disturbi del sonno si possono suddividere in due principali categorie: da una parte troviamo tutte quelle persone che fanno molta fatica a prendere sonno ma che quando si addormentano portano a termine il loro riposo; dall’altra vi sono invece soggetti che si addormentano facilmente ma che si svegliano nel cuore della notte o nelle prime ore della mattina senza poi riuscire a riaddormentarsi.

La melatonina si è dimostrata efficace soprattutto nel primo caso dove agisce andando a ripristinare i naturali ritmi biologici dell’organismo. Alcuni disturbi del sonno dipendono infatti soprattutto dallo sfasamento del ciclo di secrezione della melatonina mentre un deficit quantitativo è abbastanza raro.

La melatonina viene prodotta naturalmente dal nostro corpo e grazie a 5 metodi naturali, il tuo organismo ne produrrà subito di più!

1. Un aiuto dai minerali

Uno dei modi più facili per aumentare la produzione di melatonina nel nostro organismo è consumare cibi e bevande ricche di magnesio: mandorle, avocado e spinaci, ad esempio, ne sono pieni!

2. Un bagno di sole

Spesso non ce ne rendiamo conto, ma soprattutto durante l’inverno, rischiamo di non esporre mai il nostro corpo alla luce del sole: entriamo in ufficio che non è ancora alto e usciamo che è già notte.

La luce del sole è fondamentale per regolare la produzione di melatonina e anche per rinforzare le nostra ossa.

Basteranno 10 minuti al sole per far si che la produzione di melatonina aumenti durante la sera!

3. Frutta tropicale

Ananas, banane e anche le arance sono fonti naturali di melatonina. Secondo un recente studio, sembra che i livelli di melatonina nel sangue raggiungano il loro massimo 2 ore dopo aver ingerito questi frutti.

4. Luci basse e niente schermi

Esporre il nostro organismo alla luce artificiale di uno schermo compromette la qualità del nostro riposo.

Già verso l’ora di cena dovremmo usare luci più soffuse e, almeno un’ora prima di coricarsi, spegnere tutti gli schermi: televisione, tablet e smartphone sono severamente vietati!

Melatonina: i dosaggi consigliati

Se invece abbiamo necessità di ricorrere a un integratore di melatonina, quali sono i dosaggi consigliati?

Va detto che questi possono variare a seconda dell’età, della condizione in cui si trova la singola persona e del disturbo che deve andare a riequilibrare. In genere, la dose va da 1 mg a 5 mg al giorno.

Recenti studi hanno dimostrato, comunque, che gli effetti della melatonina si fanno sentire anche con l’assunzione di 0,3 – 0,5 mg al giorno. La melatonina a dosaggio basso riesce infatti a imitare il picco notturno giovanile.

Il rischio di sovradosaggio non è, al momento, noto. Nemmeno l’assunzione giornaliera di melatonina fino a 5 mg ha effetti collaterali. Essendo una sostanza idrosolubile, la quantità in eccesso viene eliminata con le urine. Questo, però, non vuol dire che se ne possa abusare.

In commercio si trova comunemente la melatonina in gocce oppure in compresse; la scelta dipende dalla comodità d’uso. Se la si assume per problemi di insonnia, è bene prendere la melatonina 1-2 ore prima di coricarsi.

Possiamo somministrare anche la melatonina ai bambini? In genere i bambini non hanno bisogno di integrare la melatonina.

Se il pargoletto ha problemi con il sonno, meglio sarebbe impostare una corretta routine notturna.

Abitualo ad andare a dormire sempre alla stessa ora e crea la giusta atmosfera. Abbassa le luci ed elimina i rumori, spegni dispositivi elettronici, tablet, PC e cellulari in modo che il bambino possa prendere sonno naturalmente.

Attenzione anche all’assunzione di melatonina in gravidanza. Essendo un ormone, può interagire con il delicato periodo di trasformazione che la donna vive in questa fase.

Potrebbe infatti influenzare la produzione di ormoni femminili. E condizionare lo sviluppo del bambino.

Se in gravidanza ci sono problemi legati al sonno, è bene consultare un esperto in modo che possa chiarire la causa del problema.