Ecco le 5 migliori assicurazioni auto online a Febbraio 2020

Sempre più ricercate, le assicurazioni auto online consentono un notevole risparmio di tempo e denaro.

Esse permettendo di effettuare la sottoscrizione della polizza direttamente da casa, e di confrontare attraverso i servizi di comparazione le offerte di diverse compagnie, oltre a proporre premi molto più economici rispetto alle compagnie assicurative tradizionali presenti sul mercato italiano. RC Auto: risparmia fino a 500€

Ma vediamo quali sono per il mese di Febbraio 2020, le 5 migliori assicurazioni auto online, selezionate utilizzando il comparatore di Facile.it.

Verti Assicurazioni, appartenente al gruppo internazionale MAPFRE, con più di un milione di clienti solo in Italia, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, con soluzioni innovative, e massimali sull’RCA di 7.000.000 + 2.500.000 euro. Verti offre la possibilità di personalizzare la polizza, in base alla storia di guida di ciascun cliente, un team di consulenti a disposizione per trovare l’assicurazione più adatta alle proprie esigenze, affidabilità ed efficienza del servizio di gestione e liquidazione sinistri, e la comodità di poter gestire il proprio contratto in autonomia accedendo al sito in qualsiasi momento.

Incluse tra le varie coperture accessorie, Tutela giudiziaria, con un legale a disposizione; Garanzia Super protetto, che permette di conservare la classe di merito in caso di sinistro con responsabilità principale o paritaria; Rinuncia al diritto di rivalsa da parte della compagnia assicurativa, in caso di incidente con guida in stato di ebrezza.

Tra le compagnie più affidabili troviamo anche Genialloyd, facente parte del gruppo Allianz, leader tra le assicurazioni online, premiata con il sigillo di qualità per l’innovazione DIGITAL STAR 2019, con uno staff di specialisti addestrati a far fronte al problema delle frodi assicurative. Genialloyd offre per la polizza auto soluzioni complete e personalizzabili in base alle esigenze del cliente, massimali sull’RCA di 6.100.000 + 6.100.000 euro, e diverse garanzie aggiuntive, tra le quali anche eventi naturali, tutela legale, infortuni del conducente, e protezione patente, che prevede il rimborso parziale delle spese sostenute per il recupero del punteggio o per il rilascio di una nuova patente in caso di azzeramento dei punti, oltre un’indennità giornaliera nell’ipotesi di sospensione della patente, a condizione che l’assicurato non abbia commesso reato, o violazioni del Nuovo Codice della Strada.

Inoltre, dopo l’acquisto della prima polizza, applica sconti fino al 15 per cento sulle polizze aggiuntive, proprie o di un familiare convivente, tale sconto non è tuttavia cumulabile con l’agevolazione prevista dal Decreto Bersani.

Anche Genertel è stata premiata Digital Star 2019, la polizza è gestibile in piena autonomia tramite una semplice App, dalla quale è anche possibile richiedere soccorso stradale e denunciare un incidente, e vanta recensioni a 5 stelle da parte dei clienti. Degno di nota il prodotto Genertel Satellitare, con un massimale di 7.290.000 euro sull’RCA, che include anche assistenza stradale estesa, assistenza quality driver, e assistenza legale per un massimale di 15.000 euro.

Ottima anche la soluzione ConTe Satellitare dell’omonima compagnia, premiata nel 2019 come Top Assistenza Clienti, Ottime Tariffe, e Top Liquidazione Danni, che offre un risparmio fino al 65 per cento sulla polizza, e massimali sull’RCA fino a 10.000.000 + 1.220.000 euro, fra le garanzie incluse vi sono assistenza stradale e protezione satellitare.

Tra le Top 5 troviamo anche Linear, appartenente al Gruppo Unipol, che permette di risparmiare fino al 40 per cento sul premio auto, con un massimale sulla RC Auto di 6.070.000 + 1.220.000 euro, estendibile fino a 25.000.000 di euro, polizza personalizzabile con diverse garanzie aggiuntive, e copertura nei viaggi all’estero grazie alla carta verde.