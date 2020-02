Gel disinfettante per le mani fai da te semplice ed efficace

Coronavirus, ecco come preparare un gel disinfettante per le mani. Per realizzare un gel disinfettante bastano acqua, alcool alimentare e un addensante, ad esempio la gomma xantana o la carragenina. Addensanti di questo tipo vengono utilizzati in pasticceria, dunque non è difficile procurarseli presso negozi di cake design.

In alternativa, per addensare si possono usare l’amido di mais, la fecola di patate, l’amido di riso, l’agar agar o la comune farina di grano. In tutti questi casi, occorre aggiungere l’addensante all’acqua a temperatura ambiente e poi riscaldare mescolando, finché il composto si sarà addensato. Ovviamente utilizzando farina, amido o fecola, il gel tenderà a “sfarinare” una volta applicato sulle mani.

Un’altra soluzione è quella di sostituire l’acqua con il gel d’aloe vera, già gelificato.

Se non si ha a disposizione nessun addensante è possibile ometterlo: si otterrà uno spray disinfettante da spruzzare sulle mani.

Al gel possono essere poi aggiunti, facoltativamente, anche oli essenziali.

Il Professor Fabrizio Zago, chimico, ha diffuso su Facebook una ricetta base molto semplice per realizzare un gel disinfettante in pochi minuti con 600 grammi di alcool buongusto, 390 grammi di acqua bollita e addensante.

Gel disinfettante per le mani fai da te: la ricetta

Di seguito vun’altra ricetta per preparare il gel disinfettante, davvero molto semplice e alla portata di tutti.

Ingredienti

40 mL di acqua distillata

1 g di gomma xantana

oppure 40 grammi di gel di aloe

20 g di alcool a 90

1,5 g di glicerina vegetale

30 gocce di olio essenziale di Tea tree

15 gocce di olio essenziale di origano

15 gocce di olio essenziale di lavanda

Procedimento

Versate l’acqua in un bicchiere, aggiungete la gomma xantana a pioggia mescolando bene e lasciate riposare la soluzione fino a che non si sarà formato un gel.

In un altro bicchiere, versate l’alcool, aggiungete la glicerina e gli oli essenziali e mescolate con cura.

Unire la soluzione alcolica al gel lentamente e mescolando.

Trasferite in un flacone ben pulito e asciutto e conservate il prodotto per al massimo tre mesi al riparo da fonti dirette di luce e calore.