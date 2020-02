Google ci trova anche le chiavi di casa

Non solo le ricerche online: Google è in grado di cercare per noi anche gli oggetti fisici che tendiamo a perdere, come le chiavi di casa e dell’auto. Merito dell’assistente vocale, e della collaborazione con l’azienda Tile, specializzata in dispositivi Bluetooth da agganciare agli oggetti per poterli ritrovare.

I device hanno vari design e dimensioni per poter essere uniti a ciò che si vuole tenere sotto controllo. Prendono la forma di una carta di credito da inserire nella portafoglio o nella borsa, di piccoli bottoni adesivi da attaccare al telecomando o alla macchina fotografica, o di quadratini forati da agganciare al portachiavi.

Una volta che questi tracker sono abbinati a un oggetto, si può usare l’assistente virtuale di Google per ritrovarlo. Che sia dallo smartphone o da un altoparlante, si può chiedere all’assistente “Fai suonare le chiavi” oppure “Dov’è il portafogli?”. Se è in casa, offrirà indicazioni, e se invece lo si è dimenticato o perso fuori, potrà dire l’indirizzo a cui andarlo a riprendere.