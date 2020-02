Iss: detergenti a base di alcol sono sufficienti a uccidere il coronavirus

“L’uso di detergenti a base di alcol sono sufficienti a uccidere il virus” ed è sempre da ricordare “l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani”, vera e propria “chiave per prevenire l’infezione”.

Andando incontro ai dubbi della popolazione, legati anche allo studio tedesco che avrebbe individuato una possibilità di resistenza per 9 giorni sugli oggetti, l’Istituto Superiore di Sanità (Iss), ha pubblicato un aggiornamento sul portale per risponde a tre frequenti domande su

“Coronavirus e superfici”, pur ricordando che la via di trasmissione principale sono le vie aeree, e non il contatto con oggetti contaminati.

– L’alcol è efficace per disinfettare le superfici? Si, i disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% sono efficaci per distruggere il virus sulle superfici.

– La candeggina è efficace per disinfettare superfici e pavimenti? I disinfettanti a base di cloro all’1% sono in grado di disinfettare le superfici distruggendo il virus.

– Il lavaggio delle mani serve veramente per prevenire l’infezione da coronavirus? Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l’infezione. Bisogna lavarsi le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 20 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol con almeno il 60% di alcol. Il virus entra nel corpo attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evita di toccarli con le mani non lavate.