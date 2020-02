Juicar: sbarca in Italia la startup svizzera della mobilità elettrica pensata per tutti

La crescente attenzione all’ecosostenibilità e alla riduzione delle emissioni inquinanti ha posto sotto i riflettori il tema della mobilità elettrica e della necessità di ripensare gli spostamenti in chiave green.

Il mercato italiano si dimostra sempre più sensibile al tema e l’attenzione verso l’e-mobility ha raggiunto per la prima volta cifre ragguardevoli: il 2018 ha infatti segnato un +38,7% delle immatricolazioni di nuove vetture green pari a 256.640 unità, un dato che testimonia l’inizio di un vero e proprio cambio di rotta per gli italiani verso una concreta svolta ecosostenibile.

Proprio all’interno di uno scenario in fermento, che nel 2019 ha fatto registrare anche un record storico per le immatricolazioni di auto nuove ad uso noleggio (462.000 unità e un +6,1% sul 2018 – dati Aniasa ), si inserisce l’arrivo in Italia di Juicar , la startup svizzera nata da Oyster Lab, incubatore di Alpiq che da cento anni produce elettricità in modo ecologico attestandosi come una delle principali società di servizi energetici in Europa.

Con l’obiettivo di rendere la mobilità elettrica un’opportunità per tutti, Juicar, dopo il successo ottenuto in Svizzera, Germania e Lichtenstein, si propone di replicare anche in Italia un modello vincente basato sul noleggio di auto elettriche con formula all inclusive estremamente flessibile in termini di durata, in grado di adattarsi a qualsiasi esigenza.

L’offerta Juicar prevede la possibilità di sottoscrivere un abbonamento mensile comprensivo di noleggio, assicurazione, tasse, manutenzione e riparazione per usufruire dei vantaggi di un’auto elettrica senza gli oneri dell’acquisto. È possibile infatti cancellare l’abbonamento in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi.

Juicar annovera una flotta tra le più innovative e attente all’ambiente: tre i modelli di auto disponibili e le tipologie di abbonamento tra cui scegliere a seconda delle proprie esigenze.

Un’opportunità quella del noleggio dell’auto elettrica dall’evidente impatto positivo sia ambientale che economico: secondo le stime, il costo dell’elettricità ammonterebbe a meno della metà rispetto a quello sostenuto per il carburante, e seppur i risparmi varino a seconda dell’uso e delle esigenze di ciascuno, il risparmio medio stimato per conducente si aggira attorno ai 700 euro l’anno con il passaggio dalla benzina alla mobilità elettrica. In definitiva, guidare con Juicar costa meno di acquistare un’auto o di un leasing.