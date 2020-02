La pedofilia non uccide nessuno, l’aborto sì” | bufera su don Bucci

Don Bucci ha scatenato un’enorme polemica dopo aver parlato di aborto e pedofilia. Secondo il sacerdote, infatti, mentre la pedofilia non uccide nessuno, l’aborto toglie la vita a un bimbo. Il sacerdote del Rhode Island, ricordiamo, aveva bandito i 44 legislatori che avevano sostenuto la legge favorevole all’interruzione della gravidanza.

In seguito il 72enne avrebbe aggravato la sua posizione sostenendo la pedofilia. Per giustificare la sua scelta aveva dichiarato: “Questo è l’insegnamento della Chiesa. La legge canonica, il Concilio Vaticano II e il primo catechismo cattolico. Non so quali ulteriori evidenze dovrei presentare”.

Come era prevedibile, le parole di padre Richard hanno sollevato un polverone. La prima a rispondere è stata Carol Hagan McEntee, deputata statale del partito democratico, finita nella lista degli “scomunicati”. “Quando dice – riferendosi a Bucci – che la pedofilia non uccide, beh, chiaramente non capisce”, ha detto McEntee alla CBS News. “Avrebbe dovuto venire al Campidoglio e ascoltare le testimonianze – ha ribattuto la deputata – e saprebbe che ci sono molte vittime che non sono più tra noi. Voci ferite a cui hanno rubato l’infanzia. Hanno praticamente distrutto le loro vite. E quelli che ancora possiamo ascoltare sono tra i fortunati perché sono ancora vivi; non sono morti per overdose o suicidio. Ce ne sono molti altri che non sono mai riusciti a farsi avanti”