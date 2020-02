L’automobile verso la decarbonizzazione: convegno il 25 febbraio a Roma

Un percorso green per avviare la decarbonizzazione delle automobili e centrare gli obiettivi climatici Italiani ed Europei al 2030 e 2050.

Questi gli argomenti al centro del convegno “L’Automobile verso la decarbonizzazione” organizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile con il supporto di Groupe PSA Italia che si svolgerà il 25 febbraio a Roma, presso Sala dell’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis di Roma.

L’Italia, che detiene la più alta percentuale di automobili per abitante in Europa, e punta all’attuazione del piano europeo di investimenti “Green Deal” deve muoversi rapidamente per realizzare la transizione green della mobilità e dei trasporti, un settore che presenta incoraggianti possibilità di cambiamento verso la green economy e gli assi per il futuro delle automobili: less, electric, green and shared.

L’incontro, previsto dalle ore 10.30 alle 13.00, sarà l’occasione anche per presentare il Rapporto “L’Automobile verso la decarbonizzazione” elaborato dalla Fondazione, e per avviare un confronto fra i principali stakeholder privati ed istituzionali su questo tema e fare il punto sulla “rivoluzione” della mobilità green. A questo proposito sono stati invitati a confrontarsi diversi attori di rilievo nel mondo italiano e internazionale: fra cui figurano i rappresentanti della IEA (Agenzia Internazionale dell’Energia) di Ispra, del Governo e del Parlamento italiano.