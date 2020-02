Maltempo, in arrivo piogge, nevicate e venti di burrasca con raffiche fino a 100 chilometri orari

Piogge, nevicate a quote basse, un calo delle temperature fino a 10 gradi e venti di burrasca con raffiche che potrebbero sfiorare i 100 chilometri orari. Dopo un lungo periodo di alta pressione, l’instabilità causata dal susseguirsi di due diverse perturbazioni caratterizzerà il meteo in Italia nella giornata di mercoledì 26 febbraio

Le previsioni al Nord

L’instabilità toccherà il Triveneto con rovesci e qualche temporale; neve sulle Alpi di confine a partire dai 700-800m, meglio altrove. Temperature in calo, massime tra 10 e 15. Sole è previsto invece sia a Milano, dove la massima sarà di 12 gradi, e a Torino con picco di giornata fino a 10 gradi.

Le previsioni al Centro

Al Centro tempo in peggioramento con piogge e temporali su quasi tutta l’area e neve sino in collina. Schiarite dalla serata sulla medio-alta Toscana. Sole nel Nord della Sardegna, cielo coperto nel Cagliaritano. Temperature in flessione, massime tra 12 e 16. Pioggia, una minima di 6 e una massima di 16 gradi sono previste a Roma. Temperature tra i 4 e i 14 gradi a Firenze che non sarà risparmiata dalle precipitazioni.

Le previsioni al Sud

Al Sud avvio di giornata discreto ma con tendenza a peggioramento da Nord entro la serata soprattutto su Campania e Basilicata. Pioverà a Napoli dove le temperature oscilleranno tra i 10 e i 15 gradi. Cieli sereni in Sicilia, con Catania che toccherà una massima di 21 gradi e Palermo che arriverà a 16.