Oliviero Toscani: “A chi interessa che caschi un ponte”. Bufera sull’amico dei Benetton

“Ma a chi interessa che caschi un ponte”. Bufera su Oliviero Toscani dopo questa frase detta in “Un giorno da pecora”, trasmissione radiofonica di Radio Uno. Il fotografo era stato invitato per commentare la tanto discussa foto di domenica, a Fabrica, insieme alle Sardine e a Luciano Benetton.

Toscani non è imbarazzato da questo, al contrario è infastidito per le polemiche seguite alla foto che ritrae le Sardine a Fabrica con lui e Luciano Benetton: “Ma a chi interessa che caschi un ponte, smettiamola”, dice. “Alle persone che sono morte interessa eccome ”, replicano i conduttori. “A me non interessa questa storia qui. Benetton sponsorizza un centro culturale”.

I conduttori cambiano subito argomento e, pur senza troppa chiarezza, Toscani può parlar d’altro (a differenza dei 43 morti di Genova). Dopo il voto in Emilia-Romagna e Calabria il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è presentato in tv per parlare anche della promessa nei confronti di Autostrade, e ancora una volta, come fa ormai da mesi, ha annunciato la chiusura imminente di un dossier che sembra invece eterno. E pieno di spifferi, visto che quello che esce dai ministeri interessati, in primis le infrastrutture, è che la famosa revoca della concessione si allontana.