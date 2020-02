Pazzesco, studentesse costrette a spogliarsi per dimostrare di non avere il ciclo

In alcune zone dell’India avere le mestruazioni è considerato un tabù e un peccato. Durante il periodo mestruale, quindi, le ragazze non possono andare al tempio, hanno il divieto di entrare in cucina e non possono nemmeno toccare altre ragazze. Per questo motivo, 68 studentesse di una scuola superiore gestita dalla setta induista Swaminarayan, nello Stato di Gujarat, sono state portate nei bagni e costrette a togliersi gli slip per dimostrare di non avere le mestruazioni.

È successo nella città di Bhuj a seguito di una decisione del direttore della scuola, secondo il quale le ragazze avrebbero violato il regolamento dell’istituto sul ciclo mestruale. Lo Shree Sahajanand Girls Institute, riporta la Bbc, impone infatti regole da rispettare durante il periodo delle mestruazioni alle quali si aggiungono ulteriori ghettizzazioni, come l’obbligo di sedere all’ultimo banco, mangiare da sole e lavare i piatti utilizzati.

Le ragazze avrebbero dovuto scrivere ogni mese su un apposito registro il proprio nome e accanto il primo e l’ultimo giorno di ciclo. Ma da due mesi a questa parte, per sottrarsi alla violenza del regolamento, nessuna di loro ha più scritto sul registro. Così l’istituto le ha costrette a denudarsi per dimostrare di non avere le mestruazioni. “È stata un’esperienza molto dolorosa, una tortura mentale. Siamo sotto shock”, hanno detto alcune studentesse, che hanno raccontato alla Bbc di aver ricevuto ulteriori pressioni dai dirigenti per non raccontare la storia.

Il consiglio di amministrazione dell’istituto ha definito l’episodio “spiacevole” e ha annunciato un’inchiesta interna. Ma intanto Darshana Dholakia, la vice-rettrice dell’università con la quale il college è affiliato, ha accusato le studentesse di aver infranto il regolamento. La Commissione femminile dello stato del Gujarat ha ordinato un’indagine su questo “episodio vergognoso” e ha chiesto agli studenti di “farsi avanti e parlare senza timore delle loro rimostranze”. E anche la polizia ha presentato una denuncia.