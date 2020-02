Ponte Morandi, Benetton interrompe rapporto con Oliviero Toscani

Benetton interrompe il rapporto con Oliviero Toscani dopo le affermazioni del creativo sul crollo del Ponte Morandi. “Benetton Group, con il suo presidente Luciano Benetton, nel dissociarsi nel modo più assoluto dalle affermazioni di Oliviero Toscani a proposito del crollo del Ponte Morandi, prende atto dell’impossibilità di continuare il rapporto di collaborazione con il direttore creativo”, è scritto in una nota.

La nota del gruppo arriva dopo la presa di posizione emersa dai profili social di Alessandro Benetton. «Mi dissocio fortemente dalle

affermazioni fatte da Toscani – ha scritto Benetton, rispondendo a un commento sul suo profilo Instagram – Ho scelto quasi 30 anni fa di essere un imprenditore indipendente dalla mia famiglia.

Ad eccezione di un brevissimo periodo, mi sono sempre ed unicamente dedicato alla mia attività 21 Invest. Ho quindi scelto di non commentare mai su attività che non mi riguardassero. Sicuramente in questo caso – conclude

– mi dissocio fortemente dalle affermazioni fatte da Toscani». Il presidente della regione Liguria Giovanni Toti ha lanciato sempre sui social l’hashtag «#anoiinteressa», raccolto anche dal primo cittadino del capoluogo ligure Marco Bucci.