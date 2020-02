Scoppia incendio in un orfanotrofio di Haiti: morti 15 bambini

Quindici bimbi sono morti a causa di un incendio scoppiato in un orfanotrofio di Kenscoff, fuori Port-au-Prince, la capitale di Haiti. Due piccoli ospiti della struttura hanno perso la vita tra le fiamme mentre altri 13, secondo quanto riferito dal giudice Raymonde Jean Antoine, sarebbero deceduti in ospedale a causa delle inalazioni di fumo.

L’orfanotrofio, che non aveva più le autorizzazioni a lavorare dal 2013, ospitava 66 bimbi. Le indagini sono in corso per accertare le cause e l’identità delle persone responsabili per la struttura.

Secondo la testimonianza di uno dei bambini, le fiamme si sono sviluppate a causa delle candele accese per mancanza di elettricità. Il palazzo di due piani era in pessime condizioni, con letti a castello accatastati e una sola uscita disponibile