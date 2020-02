Tragedia a Pisa, tampona auto e scoppia airbag, muore neonato

Un bambino di due mesi è morto per le conseguenze di un tamponamento avvenuto a Pisa nella giornata di domenica. Il piccolo è morto nella tarda serata all’ospedale di Cisanello. Lo scontro fra auto non è stato violento, ma il piccolo, che era sull’apposito ovetto nel sedile anteriore, ha probabilmente subìto un contraccolpo.

Nello scontro sarebbe anche scoppiato l’airbag lato passeggero. Questo potrebbe aver provocato il trauma. Il piccolo era in auto con i genitori, alla guida il padre. I due hanno capito che la situazione era molto grave. Immediato l’intervento del 118, che ha trasportato il bambino all’ospedale di Cisanello. Un trasporto urgente e disperato, visto che il bambino non riprendeva conoscenza. Intorno alle 22.30 il decesso. L’incidente è avvenuto in via Manghi a Cisanello.

Il bambino è arrivato a Cisanello con trauma toracico e cranico gravissimi, secondo quanto riferiscono i sanitari che lo hanno poi sottoposto a un intervento chirurgico.

Le ricostruzioni della dinamica sono della polizia municipale. Il padre guidava, mentre la madre con un altro figlio erano entrambi seduti dietro. Il bambino era appunto nell’ovetto sul sedile anteriore. Pisa è sotto choc per una tragedia assurda, nata da un tamponamento come tanti ne accadono, che non sembrava così grave. Il piccolo era nato lo scorso 17 dicembre.