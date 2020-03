Coronavirus, 69.176 casi totali e 6.820 morti: 743 più di ieri

Aumentano ancora i morti in Lombardia per coronavirus. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 402, per un totale di 4178 dall’inizio dell’emergenza. “Continuano a crescere in maniera importante, purtroppo questa è una infezione per la quale oggi non c’è una cura e non c’è un vaccino”, ha evidenziato l’assessore al Welfare Giulio Gallera nella consueta diretta facebook.

La situazione in Italia: 24 marzo 2020, ore 18.00

Nell’ultimo giorno 8.326 guariti

Sono 8.326 le persone guarite in Italia dall’inizio della pandemia, 894 nelle ultime 24 ore. Lunedì 23 marzo l’aumento dei guariti era stato di 408.

Superate le 6.800 vittime

Le vittime in un solo giorno sono invece 743, mentre l’aumento lunedì era stato di 601. Sono complessivamente 6.820 le vittime di coronavirus in Italia

Oltre 54mila malati

Sono comlessivamente 54.030 i pazienti affetti da Covid-19. Il numero totale dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 69.176.

Quasi 3.400 i malati in terapia intensiva

Sono 3.396 i malati ricoverati in terapia intensiva, 192 in più rispetto a ieri. Di questi, 1.194 sono in Lombardia. Dei 54.030 malati complessivi, 21.937 sono poi ricoverati con sintomi e 28.697 sono quelli in isolamento domiciliare.