Coronavirus, Borrelli: “mantenere le distanze anche in famiglia”

“Mantenere le distanze anche in famiglia” per ridurre i rischi legati alla diffusione del Coronavirus. Lo ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Angelo Borrelli. “Dobbiamo fare un sacrificio tutti quanto in questo periodo, la regola principale è mantenere le distanze anche in famiglia. Io mi sono permesso di impormi regole anche in casa, credo sia nell’interesse di ognuno di noi”, ha detto Borrelli, che ha poi risposto così a chi gli ha domandato in quali occasioni sia consentito uscire di casa.

“E’ chiaro che anche le valutazioni saranno adeguate da parte delle forze dell’ordine, però se la regola è non uscire o uscire lo stretto necessario bisogna avere una valida ragione. Portare il cane a fare i bisogni secondo me è una motivazione valida, ma è importante evitare assembramenti.

Mi rendo conto poi che in famiglia c’è promiscuità e vicinanza e che si tende ad abbassare le barriere protettive, ma un po’ di prudenza sana non fa male a nessuno”.