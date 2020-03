Coronavirus, farmaco anti-artrite gratis a ospedali italiani

Ha suscitato molte speranze l’annuncio da Napoli dell’utilizzo di un farmaco anti-artrite, il tocilizumab, contro le complicanze polmonari di Covid-19. E ora, come anticipato all’AdnKronos Salute dall’oncologo Paolo Ascierto del Pascale di Napoli, arriva anche la conferma di Roche che si è impegnata per la fornitura del farmaco off label gratuitamente agli ospedali italiani che ne faranno richiesta.

L’impegno del colosso del farmaco è scritto nero su bianco in una missiva inviata dall’Ad Maurizio de Cicco al ministro della Salute, Roberto Speranza e ai governatori delle Regioni.

Roche, nella missiva che l’Adnkronos Salute ha potuto visionare, annuncia anche una donazione milionaria in dispositivi di protezione e attrezzature contro Covid-19. Ma essendo il testo ancora una dichiarazione d’intenti, l’azienda ci ha fatto sapere che rilascerà domani una dichiarazione con tutti i dettagli dell’operazione.

Non solo: l’azienda è pronta a mettere a disposizione anche il suo personale, in modalità di volontari per varie attività in partnership con le istituzioni per contribuire ad alleggerire il carico di lavoro degli operatori impegnati contro Covid-19.