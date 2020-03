Coronavirus, “in Italia verso 30mila casi in pochi giorni”

“Se l’aumento del numero di pazienti infetti seguirà l’andamento esponenziale anche per la prossima settimana, ci potrebbero essere più di 30.000 infetti entro pochi giorni”. E’ la previsione dell’Istituto Mario Negri di Milano, pubblicata sulla rivista scientifica ‘The Lancet’, su come potrebbe evolversi l’emergenza Covid-19 in Italia nei prossimi giorni, se il contagio non rallenta.

Il messaggio del lavoro – condotto in collaborazione con l’università di Bergamo – è che entro metà aprile potrebbero essere necessari migliaia di posti in terapia intensiva e subintensiva. Autori gli italiani Andrea Remuzzi e Giuseppe Remuzzi. I due scienziati dell’Irccs hanno lavorato a un modello previsionale che permettesse di avere un quadro preciso della situazione in tempo utile. Le previsioni si basano sui dati disponibili relativi al numero dei pazienti Covid-19 e analizzano da un lato l’andamento del trend dei contagi e dall’altro il trend dei pazienti bisognosi di terapia intensiva.

I dati disponibili fino ad oggi forniti dal ministero della Salute, spiegano gli esperti, seguono sostanzialmente un modello esponenziale che indica un valore di R0 (numero riproduttivo, cioè il numero di persone contagiate da un singolo infetto) compreso tra 2,8 to 3,2. Con questo andamento si rischia di superare quota 30.000 infetti entro pochi giorni. Confrontando l’andamento del numero di pazienti attivi in Italia e quello registrato nella regione di Hubei in Cina, simile all’Italia per numero di abitanti e distribuzione dell’infezione, si può dedurre che entro alcuni giorni questo aumento potrebbe però divergere dall’andamento esponenziale e rallentare.

“Attualmente – puntualizza Andrea Remuzzi – sono ancora pochi i dati da prendere in considerazione per formulare ipotesi più solide in merito al numero esatto di pazienti che saranno infettati nei prossimi giorni o nelle prossime settimane”.

“Abbiamo solo poche settimane per l’approvvigionamento di personale, attrezzature tecniche e materiali” che ci permettano di fronteggiare l’emergenza coronavirus nelle dimensioni che potrebbe assumere. “Sappiamo – afferma Giuseppe Remuzzi, direttore del ‘Mario Negri’ – che il Governo è al lavoro per approvare una legge che consentirà al servizio sanitario di assumere 20.000 medici e infermieri e di fornire altri 5.000 ventilatori agli ospedali italiani.

Queste misure rappresentano un passo nella giusta direzione, ma il nostro modello – ammonisce – ci dice che devono essere attuate con urgenza, nel giro di pochi giorni”.

“I leader politici e le autorità sanitarie nazionali” devono “muoversi il più rapidamente possibile per garantire che vi siano risorse sufficienti” per far fronte alla pandemia di nuovo coronavirus, “tra cui personale, posti letto e strutture di terapia intensiva, per quello che accadrà nei prossimi giorni e settimane”, sottolineano.