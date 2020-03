Coronavirus Milano, Sala: “Ne usciremo ma è maratona, non sprint”

Io sono certo che usciremo da questa situazione che ci sta molto toccando, ma sono abbastanza certo che sarà una maratona. Dovremo andare avanti con senso di responsabilità”. Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video su Facebook sull’emergenza coronavirus.

“Avete visto le due nuove ordinanze emesse una dalle Regione e una dal governo. Condivido i contenuti e credo sia giusto comportarci in questo modo e attenerci alle regole”, aggiunge. “Come ha detto ieri Borrelli, il passaggio ulteriore, semmai ce ne fosse bisogno, mi auguro di no, è una chiusura totale. Ma quando si dice chiudere tutto significa chiudere tutto e, lo dico ai tanti che ancora lo scrivono sui social: riflettiamo su cosa può voler dire nella nostra quotidianità”, prosegue.

“Un invito particolare oggi per gli anziani. Gli anziani non devono uscire, lo dico ai figli, teneteli in casa, blindateli, per il loro bene. Io sono figlio unico, non ho padre, ho una madre di 89 anni che adoro ma non sto vedendo mia madre da 15 giorni: le faccio 5 telefonate al giorno, ma non la vedo, dobbiamo fare così”, dice ancora.

“Dobbiamo pensare alla malattia ma essenzialmente alle persone”, sottolinea il primo cittadino spiegando che dal Comune è stata presa “un’iniziativa nuova che stiamo mettendo in campo: l’Hotel Michelangelo, vicino alla stazione centrale, era un Hotel già in chiusura prima del virus, ora lo prendiamo per metterlo a disposizione della prefettura e dell’autorità sanitaria pensando che potrà servire per chi dovrà fare la quarantena”.