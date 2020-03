Coronavirus, oltre 230mila controlli e 7mila denunciati

Sono oltre 150mila i controlli sul rispetto delle misure di contenimento del coronavirus eseguiti dalle forze dell’ordine. E’ quanto emerge dai dati provvisori pubblicati sul sito del Viminale relativi alla giornata di ieri.

Oltre 7mila le persone denunciate: 6.942 per la violazione dell’articolo 650 del codice penale e 276 per aver dichiarato il falso ai controlli. Ammontano invece a 83mila i negozi controllati. Le denunce in questo caso sono scattate per 239 titolari di esercizi commerciali.