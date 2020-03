Coronavirus, Zaia: serve una ‘patente’ per guariti

“Ci giochiamo la partita questa settimana, che sarà una settimana cruciale. L’isolamento sociale e lo stare in casa hanno dimostrato di essere misure che hanno funzionato, ed aiutato a rallentare la velocità del contagio, per questo sto preparando un’ordinanza per rinnovare per alcuni giorni le restrizioni in vista del picco che come previsto dovrebbe essere per il 15 aprile”. Lo ha annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, oggi nel corso del consueto punto stampa.

Il governatore ha parlato anche di “una ‘patente” per chi ha sconfitto il virus, ed è diventato negativo. E’ il progetto a cui stiamo pensando per un rientro graduale alla normalità, dopo che sarà finita l’emergenza. Perché dobbiamo pensare ad un ‘soft landing’ e il rientro alla normalità sarà appunto graduale”.

Zaia ha però avvertito: “Dobbiamo prendere tutte le precauzioni, perché ad esempio oggi abbiamo un caso di reinfezione che non ci piace”. “Quindi non è che alla fine dell’epidemia faremo dieci giorni di movida senza freni: si andrà avanti per gradi, con screening mirati e dismissione dell’utilizzo delle mascherine, e poi appunto un rientro graduale verso la normalità”, ha tenuto a sottolineare.

“Con il senno di poi – ha osservato – la prima misura da prendere contro il coronavirus sarebbe stata quella di isolare tutti gli over 70. La verità è che non è stata fatta perché nessuno ci ha indicato strada, che sarebbe stata quella maestra”. Il presidente del Veneto ha poi spiegato che è stato “completato il nuovo piano di sanità pubblica che rimette in asse tutte le attività da avviare. Nel nuovo piano abbiamo previsto che entro 5 giorni si possano effettuare test a tutti coloro che sono a casa malati, incluse le infusioni di clorochina a domicilio per evitare l’ospedalizzazione per quanto sia possibile, questo riguarda anche le case di riposo”.

Quanto all’Europa “deve essere in catalessi, non so che fine abbia fatto… è come avere la Guardia Costiera che vede una barca che affonda e sta lì a guardare senza fare niente” ha detto Zaia che è tornato ad attaccare duramente l’Unione Europea, sottolineando poi “che non c’è più purtroppo Draghi alla guida della Bce, speriamo bene…”.

“La verità è che come la Germania ha deciso 550 mld di euro per aiutare le imprese, anche in Italia abbiamo bisogno di un vero e proprio Piano Marshall e subito e come ha giustamente detto Giulio Tremonti, bisogna mettere in sicurezza anche il debito pubblico, con un’ingente iniezione di denaro fresco” ha ribadito poi il governatore riferendosi ai primi aiuti decisi dal governo, “senza un piano Marshall nazionale si farà fatica a ripartire”.