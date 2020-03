Dalla Bce 750 miliardi di euro contro il Coronavirus

Almeno 750 miliardi di euro di titoli da acquistare, da qui alla fine all’anno, per contrastare l’emergenza economica innescata dal Coronavirus. Si chiama PEPP (Pandemic emergency purchase programme) ed è il nuovo programma di acquisto di attività, temporaneo, lanciato dalla Banca centrale europea per contenere l’impatto della pandemia sui mercati.

Dopo il crollo delle Borse e l’aumento esponenziale dello spread, con lo stesso futuro dell’area euro messo a rischio, la Bce ha deciso di intervenire con un nuovo strumento mirato: “Tempi straordinari richiedono azioni straordinarie -ha spiegato la presidente della Bce, Christine Lagarde, dopo la riunione notturna con il Consiglio direttivo-. Non ci sono limiti al nostro impegno per l’euro”.

Intanto, anche le istituzioni europee si muovono in maniera decisa per far fronte alle conseguenze dell’epidemia di COVID-19. Sono state approvate senza modiche, data l’urgenza della situazione, le due proposte legislative del Consiglio Ue su: un plafond di 37 miliardi di euro per il sostegno economico e finanziario alle imprese e l’estensione del Fondo di solidarietà dell’Ue anche alle emergenze in materia di salute pubblica.

In particolare, la cosiddetta Coronavirus Response Investment Initiative metterà a disposizione degli Stati membri 37 miliardi di fondi di coesione per fronteggiare la crisi. Circa 8 miliardi di liquidità di investimento saranno liberati da prefinanziamenti non spesi nel 2019 per programmi nell’ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. La misura fornirà, inoltre, l’accesso a 29 miliardi di finanziamenti strutturali in tutta l’Ue per il 2020.

Si tratta di misure che hanno l’obiettivo di garantire la liquidità delle piccole e medie imprese, messa a rischio dalla pandemia, così come di rafforzare gli investimenti in prodotti e servizi essenziali, come quelli sanitari. Gli Stati membri avranno anche una maggiore flessibilità nel trasferimento dei fondi tra i vari programmi.

Quanto al Fondo di solidarietà dell’Ue, è stato inizialmente istituito per aiutare gli Stati membri e i Paesi in via di adesione a far fronte agli effetti delle catastrofi naturali. Il fatto di includere adesso anche le emergenze sanitarie pubbliche, consentirà all’Unione di soddisfare i bisogni immediati dei cittadini durante la pandemia del Coronavirus. L’obiettivo è integrare gli sforzi dei paesi interessati.

Il Parlamento europeo dovrà ora concordare la sua posizione sulle nuove misure e, una volta raggiunto un accordo, il Consiglio dovrebbe adottare i provvedimenti mediante procedura scritta.