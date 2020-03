I cani che vivono in casa sono più ansiosi del previsto

I cani soffrono con una certa frequenza di ansia e disturbi correlati alla paura. Una ricerca condotta su 13.700 cani, infatti, ha rilevato che circa il 72,5% dei cani soffre di ansia da rumore, seguito dalla paura, il disturbo emotivo più frequente tra i migliori amici dell’uomo. Tuttavia, non è facile riconoscere questo problema nell’animale, perché spesso i primi segnali sono molto sottili e la maggior parte dei comportamenti associati all’ansia solitamente sono piuttosto normali in determinati contesti. Lo indica la ricerca pubblicata sulla rivista Scientific Reports dal gruppo dell’università finlandese di Helsinki coordinato da Hannes Lohi.

I problemi comportamentali e le ansie nei cani, scrivono i ricercatori, riducono la loro qualità di vita e possono portare alcuni padroni a rinunciare a loro. Per questa ragione, e considerando il gran numero di cani da compagnia, i ricercatori hanno voluto esplorare l’incidenza dell’ansia in questi animali.

E’ emerso così che il 72,5% degli animali del campione ha comportamenti legati a stati di ansia, come aggressività e paura. La prima causa di ansia per gli amici a quattro zampe è il rumore: il 32% dei cani del campione va in ansia per questo motivo, soprattutto a disturbarli sono i fuochi d’artificio.

I cani si agitano anche quando sentono i tuoni, ma questo succede soprattutto con l’età. La seconda forma d’ansia più comune emersa dalla ricerca è la paura, riscontrata nel 29% dei cani. In particolare la paura degli altri cani è stata riscontrata nel 17% del campione, la paura degli estranei nel 15% e la paura di nuove situazioni nell’11%.

I cani più anziani invece hanno paura soprattutto dell’altezza e di camminare su griglie metalliche o pavimenti lucidi. I cani maschi, inoltre, sono più spesso aggressivi e iperattivi rispetto alle femmine, che però sono più paurose. Sono state infine riscontrato differenze tra le razze: Il lagotto romagnolo e il Wheaten Terrier, per esempio, sono più sensibili al rumore, mentre il Pastore delle Shetland è più incline alla paura.