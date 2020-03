Meditare fa bene, ecco come ritrovare equilibrio e serenità

La meditazione fa parte delle più antiche pratiche religiose e spirituali e da sempre l’uomo ne ha intuito i profondi vantaggi in termini di calma, concentrazione e capacità di autoconsapevolezza. Mai come oggi si avverte il bisogno di una pratica che serva a ridarci equilibrio e serenità, di fronte allo stress cronico che la maggior parte di noi vive quotidianamente.

Uno dei benefici più importanti attribuiti alla meditazione è collegato alla riduzione e alla prevenzione dello stress. In uno studio pubblicato a gennaio del 2017, realizzato dall’università statunitense di Georgetown, è stato riscontrato che le reazioni ormonali infiammatorie collegate allo stress si riducono dopo la pratica della meditazione, più esattamente dopo aver praticato la mindfulness. Questo saggio clinico condotto secondo metodi rigorosi ha evidenziato prove fisiologiche oggettive su come la meditazione cosciente contrasti l’ansia.

I ricercatori hanno scoperto che i pazienti con disturbi di tipo ansioso riducevano sensibilmente le risposte dell’ormone dello stress e dell’infiammazione dopo aver seguito un corso di meditazione cosciente. I pazienti che avevano seguito un corso di gestione dello stress senza meditazione avevano, invece, peggiorato i propri risultati.

Come per l’allenamento fisico, anche per la meditazione non possiamo aspettarci risultati immediati: è la somma delle singole sedute ripetute nel tempo a trasformare variazioni momentanee della nostra condizione psico–emotiva in tratti permanenti.

Nel tempo i benefici diventano più ampi e profondi fino a coinvolgere anche il corpo e la salute:

1. Migliore gestione dello stress: la meditazione, anche attraverso la regolazione del respiro, è in grado di attivare il sistema nervoso parasimpatico che contrasta l’azione del sistema nervoso simpatico, principale responsabile della risposta da stress. La meditazione viene oggi usata molto nell’ambito dell’alta prestazione proprio perché aiuta a ritrovare il livello corretto di attivazione per affrontare nel modo migliore le sfide.

2. Migliore controllo di ansia e panico: la meditazione, e in particolare la mindfulness, è stata usata con successo per intervenire su condizioni di ansia e panico a volte, quando necessario, in combinazione con altri interventi terapeutici.

3. Migliore concentrazione e prestazione mentale: la meditazione è un esercizio di focalizzazione della concentrazione e di riduzione delle distrazioni e questo la rende efficace nel migliorare la prestazione del nostro cervello.

4. Miglioramento della memoria: lo stress danneggia alcune aree del cervello come l’ippocampo che sono fondamentali per la memoria. La riduzione dello stress indotta dalla meditazione esercita azioni positive sulle capacità di memoria.

5. Miglioramento del sonno: la meditazione migliora la qualità del sonno in quanto permette di ridurre lo stato di tensione di mente e corpo.

6. Miglior tolleranza del dolore: nelle condizioni di dolore cronico la meditazione ottimizza la tolleranza e l’accettazione rendendo la sofferenza psicologica meno intensa.

7. Migliore regolazione della pressione arteriosa: la regolazione della pressione arteriosa dipende in larga misura dallo stato di tensione psicologica in cui si trova il soggetto. Inducendo calma la meditazione può aiutare una migliore regolazione della pressione.

8. Migliore funzionalità del sistema immunitario: lo stress, anche per via dell’azione del cortisolo, è un potente inibitore del sistema immunitario. La meditazione, riducendo lo stress, diventa al contrario un immunostimolante. La funzionalità del sistema immunitario è fondamentale per proteggerci da molte malattie tra cui i tumori.

9. Miglior tono dell’umore: l’ansia si associa molto spesso alla depressione e quindi intervenire alla base con una riduzione dello stress si traduce nel tempo in un miglioramento del tono dell’umore.

10. Miglior approccio alla vita: in generale la meditazione è in grado di far sviluppare un approccio più amorevole e gentile nei confronti di se stessi, degli altri e della vita e ci aiuta a capire cosa possiamo cambiare e cosa invece dobbiamo imparare ad accettare.